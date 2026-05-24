Rimangono bloccate in quota | due ragazze recuperate dal Soccorso Alpino
Venerdì sera, il Soccorso Alpino della Stazione di Valmasino ha recuperato due ragazze rimaste bloccate in quota durante un’escursione. L’intervento, condotto dalla VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna, è stato necessario per mettere in sicurezza le giovani che non riuscivano a scendere. I soccorritori sono intervenuti con le attrezzature specializzate, ma le due ragazze sono state tratte in salvo e portate a terra. Nessuna altra persona coinvolta nell’incidente.
Intervento venerdì sera per il Soccorso Alpino, Stazione di Valmasino della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna. L’attivazione da parte della SOREU dele Alpi è arrivata intorno alle 19, per due ragazze in difficoltà in Val del Ferro, a 1450 metri di altitudine. Non riuscivano ad. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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