Rimangono bloccate in quota | due ragazze recuperate dal Soccorso Alpino

Notizia in breve

Venerdì sera, il Soccorso Alpino della Stazione di Valmasino ha recuperato due ragazze rimaste bloccate in quota durante un’escursione. L’intervento, condotto dalla VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna, è stato necessario per mettere in sicurezza le giovani che non riuscivano a scendere. I soccorritori sono intervenuti con le attrezzature specializzate, ma le due ragazze sono state tratte in salvo e portate a terra. Nessuna altra persona coinvolta nell’incidente.