domani la coppa sportivi si sfidano 151 juniores

Domani si disputa la Coppa Sportivi con 151 juniores in gara. La competizione segue il Giro del Montalbano, svoltosi sabato scorso a Bacchereto, e si svolge nella provincia di Prato.

Dopo il Giro del Montalbano di sabato scorso a Bacchereto ancora una classica del ciclismo toscano in Provincia di Prato. Domani martedì 2 Giugno, Festa della Repubblica, si corre la 56ª Coppa Sportivi a Bagnolo di Montemurlo che l’anno scorso fu valevole per il campionato toscano della categoria con la vittoria a sorpresa, ma estremamente meritata, del costaricano Sebastian Castro e la maglia di campione regionale per il fiorentino di Campi Bisenzio Mattia Ballerini del Team Vangi di Calenzano. Anche questa volta la gara che ricorda anche il campione di ciclismo locale Aldo Bini, e I dirigenti che si impegnarono a fondo per la corsa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Domani la Coppa Sportivi. Si sfidano 151 junioresAppuntamento con la corsa di Bagnolo il giorno della Festa della Repubblica. Il ritrovo della manifestazione sarà presso il Circolo Gelli in via Montalese. . sport.quotidiano.net