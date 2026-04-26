Lucchese - giovanili La Juniores vince e si qualifica anche alla Coppa Toscana

La squadra giovanile della Lucchese ha ottenuto una vittoria in trasferta contro i Fornaci, conclusa con il punteggio di 3-2. Con questa vittoria, la formazione si è assicurata il passaggio alla fase successiva della Coppa Toscana. La partita è stata combattuta e ha visto diversi cambi durante il secondo tempo. Le formazioni hanno schierato vari giocatori, tra cui alcuni entrati dalla panchina nel corso del match.

Fornaci 2 Lucchese 3 FORNACI: Giannecchini, Tortelli, El Ainaoul, Ridolfi, Daci, Bonetta (21’ st Germani), Bonugli, T. Amaranti (23’ st Cristofani), Autiero, Buti (41’ st Giacchini). (A disp.: Tognacchi, Vrapi). All.: M. Amaranti. LUCCHESE: De Notter, Chiesa, Nannizzi (19’ st Sarti), Hasa, Sharka, Bossini, Favre, Taddei (25’ st Maccioni), Ouadjout, Morisi, Piroli (38’ st Giorgetti). (A disp.: Betti, Ulivi, Pagliai). All.: Tempesti. Arbitro: Silvestri di Lucca. Reti: 27’ pt Tortelli, 34’ pt Chiesa, 20’ st Sharka, 26’ st Sarti, 36’ st Germani. Note: espulsi 24’ pt De Notter e 48’ st Ridolfi. FORNACI - Vittoria in rimonta per la "Juniores" che conquista la matematica partecipazione alla Coppa Toscana (affronterà la seconda del girone "A").🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucchese - giovanili. La "Juniores» vince e si qualifica anche alla Coppa Toscana Notizie correlate LUCCHESE - GIOVANILI. "Viareggio Cup». La "Juniores» vince e passa agli ottaviSigna 0 Lucchese 3 SIGNA: Andreini, Badii, Coppola, De Luca (28’ st), Dobrovoda (28’ st Ibraliu), Felitti (1’ st Michelozzi), Mari, Sortino (1’ st... Leggi anche: LUCCHESE - GIOVANILI. La "Juniores» cala ancora il settebello. E da domani sarà alla "Viareggio Cup» Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tabellino partita Treggiaia vs Porta A Lucca; Lucchese - giovanili. La Juniores chiamata oggi al riscatto. Arriva il Vorno; Tabellino partita Sestese Calcio vs Lucchese Calcio; Juniores Provinciali. Tutti i risultati delle gare di oggi. Lucchese - giovanili. La Juniores» chiamata oggi al riscatto. Arriva il VornoDopo la sconfitta nel derby contro il Viareggio, maturata nei minuti di recupero, la Juniores ritorna di nuovo in ... msn.com Coppa Toscana: sfide decisive per Juniores, Allievi e GiovanissimiLe squadre grossetane si preparano agli incontri di ritorno della Coppa Toscana, con sfide cruciali per il passaggio del turno. Juniores, Allievi e Giovanissimi in campo per la Coppa Toscana delle ... lanazione.it COPPA TOSCANA Amatori Maschile Primo trofeo della stagione in casa FGL ZUMA! La squadra di amatori maschile ha infatti Vinto la Coppa Toscana di categoria contro ASD VIRTUS Pisa. In una stagione complicata e segnata da infortuni e assenze che - facebook.com facebook