Lucchese - giovanili La Juniores vince e si qualifica anche alla Coppa Toscana

Da sport.quotidiano.net 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra giovanile della Lucchese ha ottenuto una vittoria in trasferta contro i Fornaci, conclusa con il punteggio di 3-2. Con questa vittoria, la formazione si è assicurata il passaggio alla fase successiva della Coppa Toscana. La partita è stata combattuta e ha visto diversi cambi durante il secondo tempo. Le formazioni hanno schierato vari giocatori, tra cui alcuni entrati dalla panchina nel corso del match.

Fornaci 2 Lucchese 3 FORNACI: Giannecchini, Tortelli, El Ainaoul, Ridolfi, Daci, Bonetta (21’ st Germani), Bonugli, T. Amaranti (23’ st Cristofani), Autiero, Buti (41’ st Giacchini). (A disp.: Tognacchi, Vrapi). All.: M. Amaranti. LUCCHESE: De Notter, Chiesa, Nannizzi (19’ st Sarti), Hasa, Sharka, Bossini, Favre, Taddei (25’ st Maccioni), Ouadjout, Morisi, Piroli (38’ st Giorgetti). (A disp.: Betti, Ulivi, Pagliai). All.: Tempesti. Arbitro: Silvestri di Lucca. Reti: 27’ pt Tortelli, 34’ pt Chiesa, 20’ st Sharka, 26’ st Sarti, 36’ st Germani. Note: espulsi 24’ pt De Notter e 48’ st Ridolfi. FORNACI - Vittoria in rimonta per la "Juniores" che conquista la matematica partecipazione alla Coppa Toscana (affronterà la seconda del girone "A").🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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