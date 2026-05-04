Tra candidati PNRR1 e PNRR2 di regioni diverse chi ha la precedenza negli elenchi regionali?

Il 23 aprile 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Antonio Antonazzo della Gilda degli Insegnanti, si è parlato del reclutamento del personale scolastico. In particolare, si è discusso della precedenza tra i candidati provenienti dai due programmi PNRR1 e PNRR2, entrambi di regioni differenti, in relazione agli elenchi regionali.

Nel question time del 23 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Antonio Antonazzo della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato il tema del reclutamento del personale scolastico in vista dei prossimi appuntamenti. L’attenzione si è concentrata sugli sviluppi attesi nelle prossime settimane, con particolare riferimento agli elenchi regionali per il sostegno, alle procedure di immissione in ruolo e alle diverse tappe che interesseranno docenti e aspiranti tali. La precedenza non dipende dalla regione in cui è stato svolto il concorso, ma dall’ordine cronologico delle procedure concorsuali. Pertanto, un idoneo del concorso PNRR1 precede un idoneo del PNRR2, anche se quest’ultimo ha svolto il concorso nella regione scelta e il primo in un’altra.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Elenchi regionali 2026 per il ruolo, precedenza a chi si iscrive nella stessa regione del concorsoElenchi regionali per il ruolo, previsti dal DL 452025, con il DL PNRR 2026 prendono una conformazione più netta e giungeranno nelle prossime... Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti, ecco quanti candidati ancora in graduatoria. Utile per scegliere la regione in cui inserirsi negli elenchi regionali 2026/27 Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Gli elenchi regionali per il ruolo saranno utilizzati, se necessario, dopo le assunzioni dei docenti da concorso PNRR3; Assunzioni in ruolo Docenti 2026/2027, candidati ancora presenti nelle graduatorie delle procedure concorsuali: ecco l'elenco completo anche ai fini degli elenchi regionali (AGGIORNATO AL 28 APRILE); Immissioni in ruolo docenti, ecco quanti candidati ancora in graduatoria. Utile per scegliere la regione in cui inserirsi negli elenchi regionali 2026/27; Immissioni in ruolo docenti: ecco chi rientra negli elenchi regionali [Aggiornato al 28 Aprile].