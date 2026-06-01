Diventiamo incapaci di vivere perché ci crogioliamo nei traumi

Da laverita.info 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo la psicoterapeuta Sandra Sassaroli, la difficoltà di affrontare le sfide può portare a sentirsi incapaci di vivere, perché si rimane ancorati ai traumi. Molti giovani riferiscono di sentirsi sopraffatti da situazioni che considerano troppo impegnative. La professionista sottolinea che l’essere umano è strutturato per affrontare ogni difficoltà, anche se spesso si tende a crogiolarsi nel passato o nelle sofferenze.

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Se dovessimo indicare una parola rappresentativa della civiltà occidentale odierna probabilmente dovremmo scegliere il termine trauma. Viviamo in un tempo di minoranze che si dichiarano oppresse e che chiedono risarcimenti e compensazioni per i traumi subiti. È tendenza diffusa specie fra le giovani generazioni esibire i traumi quasi fossero una questione identitaria. Non c’è Vip che non ami esibire le proprie ferite in interviste accorate. Il trauma è il nuovo feticcio d’Occidente. E le conseguenze sono evidenti: la fragilità si diffonde perché il trauma può diventare una prigione. Affrontarlo e superarlo tuttavia è possibile, come spiega Il trauma non è un destino (Vallardi), nuovo libro di Sandra Sassaroli. 🔗 Leggi su Laverita.info

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