Perché sentiamo perché diventiamo sordi
Giovedì 16 aprile 2026 alle 17:30 si terrà presso l'Aula Magna dell'Abbazia di Santa Giustina una conferenza organizzata dall’associazione San Daniele APS intitolata “Perché sentiamo, perché diventiamo sordi”. L’evento si svolgerà nell’ingresso situato dietro alla basilica, in via Giuseppe Ferrari 2A. La discussione affronterà temi legati alle problematiche dell’udito e alle ragioni per cui si verificano perdite uditive.
Giovedì 16 aprile 2026 alle ore 17:30 presso l'Aula Magna dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via Giuseppe Ferrari 2A), l’associazione San Daniele APS propone la conferenza dal titolo: “Perché sentiamo, perché diventiamo sordi”. Relatore prof. Alessandro Martini.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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