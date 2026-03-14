Gioco d’azzardo il professore | perché diventiamo dipendenti e come possiamo guarire

Il gioco d’azzardo in Italia nel 2024 ha raggiunto un valore di 157 miliardi di euro, superando di 20 miliardi la spesa sanitaria pubblica dello stesso anno. Un professore spiega i motivi per cui molte persone si trovano a sviluppare una dipendenza e quali sono le possibili strade per recuperare. I dati mostrano l’entità di una problematica che coinvolge milioni di italiani.

Roma, 14 marzo 2026 – Il gioco d’azzardo in Italia ‘vale’ 157 miliardi (dato 2024), 20 in più della spesa sanitaria pubblica di quello stesso anno. Maurizio Fiasco, sociologo e filosofo, specializzato in questa materia e nell’usura, qual è il meccanismo che ci rende dipendenti? “Il gioco in sé è noioso. Sono soldi o oggetti di valore puntati affidando al caso la possibilità di avere di ritorno un premio. Che è incerto, erogato dal caso. Tutto assolutamente banale”. I soldi no. “Questo è il punto. Il capostipite della psicologia del comportamento, Burrhus Skinner, americano, negli anni Cinquanta arrivò a formulare la sua teoria del condizionamento operante, dopo avere osservato le persone davanti a una slot machine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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