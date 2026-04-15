Carlo Monguzzi l’ultimo saluto nella chiesa di San Michele Arcangelo

A Milano, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Precotto, si sono tenuti i funerali di Carlo Monguzzi, storico esponente dei Verdi e consigliere comunale. La Banda degli Ottoni ha accompagnato l’arrivo del feretro, che è stato portato all’interno dell’edificio. Monguzzi è deceduto lunedì dopo aver affrontato una breve malattia. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, amici e sostenitori.

Milano, 15 aprile 2026 – La Banda degli Ottoni ha accolto il feretro di Carlo Monguzzi davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo, a Precotto, dove si svolgono i funerali dello storico esponente dei Verdi e consigliere comunale, morto lunedì dopo una breve malattia. Funerali di Carlo Monguzzi nella chiesa di S.Michele Arcangelo in viale Monza, Milano, 15 Aprile 2026. ANSAMATTEO CORNER Sul sagrato, gremito da coloro che non son riusciti a entrare in chiesa, alcuni portano bandiere della Palestina e cartelli con fotografie che ritraggono Monguzzi nelle tante manifestazioni che lo hanno visto in prima fila per le battaglie politiche, sociali e ambientaliste sul territorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carlo Monguzzi, l’ultimo saluto nella chiesa di San Michele Arcangelo Notizie correlate Grottaminarda, riapre al culto la chiesa di San Michele ArcangeloSi è tenuta ieri a Grottaminarda la sentita cerimonia di benedizione del Campanile e riapertura al culto della Chiesa di San Michele Arcangelo. Leggi anche: Addio Carlo Monguzzi. L’ultimo saluto al compagno ambientalista Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il sindaco di Milano Beppe Sala dice addio a Carlo Monguzzi e ricorda quell'ultimo abbraccio; È morto Carlo Monguzzi. Una vita nelle lotte fuori e dentro le istituzioni. Una persona perbene; Addio a Carlo Monguzzi, l'ambientalista che difendeva San Siro; È morto Carlo Monguzzi: una vita per l’ambiente, le persone, la sinistra. Carlo Monguzzi, l’ultimo saluto nella chiesa di San Michele ArcangeloAlla cerimonia funebre sta partecipando anche il sindaco Giuseppe Sala, in fascia tricolore. Molti anche i colleghi ed estimatori dello dello storico esponente dei Verdi morto dopo una breve malattia ... ilgiorno.it Addio a Carlo Monguzzi, i funerali in San Michele Arcangelo. La proposta: Sia iscritto nel FamedioLa cerimonia nella chiesa di viale Monza, a Precotto. Ieri sera in piazza Duomo l’omaggio degli attivisti per la pace a Gaza ... milano.repubblica.it Addio a Carlo Monguzzi, i funerali in San Michele Arcangelo. La proposta: “Sia iscritto nel Famedio” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Ciao Carlo, la tua voce, i tuoi pensieri e i tuoi sorrisi ci mancheranno molto. Ecco quello che Carlo Monguzzi pensava di Radio Popolare. Era il 14 dicembre 2025, all’inaugurazione della mostra sui 50 anni della radio, alla Fabbrica del Vapore. intervista di Il - facebook.com facebook