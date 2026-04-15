Carlo Monguzzi l’ultimo saluto nella chiesa di San Michele Arcangelo

Da ilgiorno.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Precotto, si sono tenuti i funerali di Carlo Monguzzi, storico esponente dei Verdi e consigliere comunale. La Banda degli Ottoni ha accompagnato l’arrivo del feretro, che è stato portato all’interno dell’edificio. Monguzzi è deceduto lunedì dopo aver affrontato una breve malattia. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, amici e sostenitori.

Milano, 15 aprile 2026 – La Banda degli Ottoni ha accolto il feretro di Carlo Monguzzi davanti alla  chiesa di San Michele Arcangelo, a Precotto, dove si svolgono i funerali dello storico esponente dei Verdi e consigliere comunale, morto lunedì dopo una breve malattia. Funerali di Carlo Monguzzi nella chiesa di S.Michele Arcangelo in viale Monza, Milano, 15 Aprile 2026. ANSAMATTEO CORNER Sul sagrato, gremito da coloro che non son riusciti a entrare in chiesa, alcuni portano bandiere della Palestina e cartelli con fotografie che ritraggono Monguzzi nelle tante manifestazioni che lo hanno visto in prima fila per le battaglie politiche, sociali e ambientaliste sul territorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Carlo Monguzzi, l’ultimo saluto nella chiesa di San Michele Arcangelo

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