Grottaminarda riapre al culto la chiesa di San Michele Arcangelo

Ieri a Grottaminarda si è svolta una cerimonia di benedizione del campanile e la riapertura al culto della chiesa di San Michele Arcangelo. La funzione ha visto la partecipazione di rappresentanti religiosi e cittadini, con la presenza di un sacerdote che ha officiato la cerimonia. La chiesa, che era stata chiusa per lavori di restauro, torna così ad essere accessibile ai fedeli.

Si è tenuta ieri a Grottaminarda la sentita cerimonia di benedizione del Campanile e riapertura al culto della Chiesa di San Michele Arcangelo.Cerimonia di riaperturaPresenti il Vescovo, Monsignor Sergio Melillo, il Parroco Don Rosario Paoletti, il responsabile dei lavori, Don Luigi De Paola, il.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Grottaminarda, benedizione del campanile e riapertura della Chiesa di San MicheleA Grottaminarda, domenica 12 aprile alle ore 17 la Chiesa di San Michele sarà riaperta al culto. Benedizione degli animali in San Michele ArcangeloUna bellissima occasione per riunire tutti gli amanti degli animali che s’incontreranno in piazza XX Settembre domenica 25 gennaio alle 11 per la... Santo Rosario a Maria che scioglie i nodi - misteri della Gioia