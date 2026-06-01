Distretto socio-sanitario di San Giovanni Valdarno | possibili disservizi nella giornata di giovedì
Giovedì 4 giugno, tra le 8 e le 16, l’energia elettrica sarà interrotta nel distretto socio-sanitario di via III Novembre a San Giovanni Valdarno, secondo quanto comunicato da Enel SpA. Potrebbero verificarsi disservizi nelle attività e nei servizi offerti in quella struttura durante quell’orario.
A causa dell’interruzione nella fornitura di energia elettrica comunicata da Enel SpA per la giornata di giovedì 4 giugno dalle 8 alle 16, è possibile che si verifichino disservizi presso il Distretto socio-sanitario di via III Novembre a San Giovanni Valdarno. Gli appuntamenti già fissati per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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