Distretto socio-sanitario di San Giovanni Valdarno | possibili disservizi nella giornata di giovedì

Notizia in breve

Giovedì 4 giugno, tra le 8 e le 16, l’energia elettrica sarà interrotta nel distretto socio-sanitario di via III Novembre a San Giovanni Valdarno, secondo quanto comunicato da Enel SpA. Potrebbero verificarsi disservizi nelle attività e nei servizi offerti in quella struttura durante quell’orario.