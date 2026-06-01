Il distretto socio-sanitario di San Giovanni Valdarno potrebbe affrontare disservizi giovedì 4 giugno. La comunicazione ufficiale segnala possibili interruzioni nei servizi previsti per quella giornata. Non sono stati indicati dettagli sulle cause o la durata dei disservizi. Gli utenti sono invitati a consultare eventuali aggiornamenti o comunicazioni ufficiali per ulteriori informazioni. La situazione riguarda servizi sociali e sanitari gestiti dal distretto.

Arezzo, 1 giugno 2026 – per interruzione nella fornitura di energia elettrica da parte di ENEL SpA A causa dell’interruzione nella fornitura di energia elettrica comunicata da ENEL SpA per la giornata di giovedì 4 giugno dalle 8 alle 16, è possibile che si verifichino disservizi presso il Distretto socio-sanitario di via III Novembre a San Giovanni Valdarno. Gli appuntamenti già fissati per la giornata nelle ore di interruzione sono stati spostati o riprogrammati attraverso il contatto con i singoli utenti interessati. La Direzione di Zona Distretto si scusa per gli eventuali disagi e confida nella collaborazione di tutti gli utenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Distretto socio-sanitario di San Giovanni Valdarno: possibili disservizi nella giornata di giovedì 4 giugno

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