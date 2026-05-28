Mangroovia a San Giovanni Valdarno una giornata di musica creatività e partecipazione per valorizzare il territorio
A San Giovanni Valdarno si è svolta una giornata dedicata alla musica e alla creatività, con l’obiettivo di valorizzare il territorio locale. L’evento, chiamato “Mangroovia”, ha coinvolto diverse attività e partecipanti, portando in piazza artisti e pubblico. La manifestazione si è svolta nel centro della città, con l’intento di promuovere iniziative culturali e di partecipazione comunitaria. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle attività o sui soggetti coinvolti.
Arezzo, 28 maggio 2026 – “Mangroovia ”, a San Giovanni Valdarno un a giornata di musica, creatività e partecipazione per valorizzare il territorio. Tutto pronto per il festival che sabato 30 maggio animerà gli spazi del Circolo Arci Sauro Billi di Ponte alle Forche a San Giovanni Valdarno a partire dalle 17,30. Ratpfhink a Boo Boo, Jesse The Faccio, Grandi Raga, dj set e gli attesi Punkcake. Una giornata dedicata alla musica, all’ambiente, alla creatività e alla partecipazione attiva, pensata dai giovani e costruita insieme alle realtà associative del territorio. È questo lo spirito di Mangroovia, il festival che sabato 30 maggio animerà gli spazi del Circolo Arci Sauro Billi di Ponte alle Forche a San Giovanni Valdarno a partire dalle 17,30. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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