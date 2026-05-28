Mangroovia a San Giovanni Valdarno una giornata di musica creatività e partecipazione per valorizzare il territorio

Notizia in breve

A San Giovanni Valdarno si è svolta una giornata dedicata alla musica e alla creatività, con l’obiettivo di valorizzare il territorio locale. L’evento, chiamato “Mangroovia”, ha coinvolto diverse attività e partecipanti, portando in piazza artisti e pubblico. La manifestazione si è svolta nel centro della città, con l’intento di promuovere iniziative culturali e di partecipazione comunitaria. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle attività o sui soggetti coinvolti.