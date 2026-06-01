Disoccupazione l’Italia sotto la media europea Francia e Spagna restano molto indietro

Il tasso di disoccupazione in Italia si attesta al 7,8%, sotto la media europea del 6,5%. La Francia registra un dato del 8,2%, mentre la Spagna si ferma al 13,5%. I numeri pubblicati indicano che l’Italia ha un livello di disoccupazione inferiore rispetto a Francia e Spagna, che hanno valori più alti. I dati sono aggiornati al primo trimestre dell’anno.

Il tasso di disoccupazione in Italia è più basso della media europea e decisamente più basso di quello di Paesi come Francia e Spagna. La conferma del trend positivo registrato dal nostro Paese arriva dai dati Eurostat nello stesso giorno in cui Standard & Poor’s certifica anche la crescita del settore manifatturiero in Italia, che nel mese di maggio ha toccato l’apice degli ultimi quattro anni, anche in questo caso superando la media europea e quella delle altre maggiori economie dell’Unione. La disoccupazione in Italia più bassa della media europea. Eurostat ha registrato per aprile un tasso di disoccupazione destagionalizzato dell’Eurozona pari al 6,3%, stabile sia rispetto a marzo 2026 che ad aprile 2025. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Italia stabile, ma povera La verità sugli stipendi che nessuno dice!

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Ho fatto un giro ed ho letto i quotidiani italiani. Sapete quanti riportano correttamente il dato tendenziale degli occupati di ieri rilasciato dall’ISTAT (che è di 486mila, non di 269mila). ZERO! Nessuno, nemmeno quelli a cui converrebbe sottolinearlo (saluti a x.com

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