A Lucca nel 2025 la disoccupazione si attesta al 6,5%, superiore alla media regionale del 4,4%. Il tasso di occupazione nel territorio è del 66,9%, risultato influenzato da un mismatch tra le competenze richieste dalle aziende e quelle disponibili tra i lavoratori. Questi dati evidenziano alcune difficoltà nel mercato del lavoro locale rispetto alla Toscana, dove i numeri sono più favorevoli.

? Cosa sapere La disoccupazione a Lucca sale al 6,5% nel 2025 superando il 4,4% toscano.. Il mismatch professionale tra aziende e lavoratori rallenta l'occupazione al 66,9% nel lucchese.. Il tasso di disoccupazione nella provincia di Lucca ha raggiunto il 6,5% nel corso del 2025, superando la media della Toscana che si è fermata al 4,4%, durante un incontro organizzato presso il Centro per l’impiego locale per discutere le strategie di Toscana Lavoro in Tour. L’analisi dei dati evidenzia una realtà territoriale frammentata, dove le dinamiche occupazionali cambiano drasticamente spostandosi dai centri della Piana verso le zone colpite dalla stagionalità della Versilia, fino ad arrivare alle aree più fragili della Valle del Serchio e della Garfagnana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca sotto la media Toscana: disoccupazione al 6,5% e nuove sfide

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