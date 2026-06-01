Solo lo 0,89% delle aziende italiane ha copertura assicurativa per la responsabilità ambientale. La maggior parte delle imprese, quindi, non è tutelata contro i danni causati da disastri ambientali. Questa percentuale rappresenta una quota molto bassa rispetto alla totalità delle aziende nel paese. La mancanza di coperture assicurative specifiche può aumentare i rischi finanziari in caso di incidenti ambientali. La situazione è stata evidenziata da esperti che segnalano una diffusione limitata di polizze dedicate a questo settore.

ROMA – È ancora estremamente ridotta la percentuale di aziende italiane assicurate contro i danni all’ambiente: secondo l’ultima indagine di settore, infatti, solo lo 0,89% delle imprese Made in Italy – tra microimprese, PMI e multinazionali – dispone di una polizza per i danni alle risorse naturali. Il dato emerge da un’elaborazione dell’Osservatorio Pool Ambiente, consorzio di coassicurazione nato nel 1979 dopo il disastro di Seveso, di cui tra pochi mesi ricorrerà il 50° anniversario, e oggi centro d’eccellenza nazionale sui rischi ambientali e sui sinistri, basata sulla terza rilevazione statistica di ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) sulla diffusione delle polizze di responsabilità ambientale tra le aziende italiane. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Disastri ambientali, l’allarme degli esperti: solo lo 0,89% delle aziende italiane è coperto per la responsabilità ambientale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Ecco quando lo sapremo”. Hantavirus, scatta l’allarme degli espertiGli esperti hanno annunciato che presto forniranno aggiornamenti sul focolaio di hantavirus Andes a bordo della nave da crociera MV Hondius.

BeeGreen, una nuova applicazione software che monitora l’impatto ambientale delle aziendeÈ stata presentata una nuova applicazione software chiamata BeeGreen, progettata per aiutare le aziende manifatturiere a monitorare il proprio...

Temi più discussi: In Veneto tornano gli allarmi siccità e cuneo salino; Breve guida all’Antropocene; Brennero, dai blocchi in Austria danni all’economia italiana tra 370 e 540 milioni l’anno; Giornata mondiale senza tabacco, l’allarme: Mozziconi minaccia per ambiente e salute.

Disastro ambientale ad Ardea: esposto su tonnellate di rifiuti, eternit e canali ostruiti da carcasse di auto (video)E’ allarme nella zona meridionale del Litorale romano, dove un vero e proprio disastro ambientale, sta soffocando l’area de Le Salzare ad Ardea. In oltre 700 metri di riserva, si allarga ogni giorno ... msn.com

Disastri ambientali, l’allarme degli esperti: solo lo 0,89% delle aziende italiane è copertoDrammaticamente bassa la protezione assicurativa delle imprese italiane contro i danni ambientali. Lo rivela un’elaborazione dell’Osservatorio Pool Ambiente, basata sui dati della terza rilevazione st ... corriere.it