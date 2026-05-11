Ecco quando lo sapremo Hantavirus scatta l’allarme degli esperti

Gli esperti hanno annunciato che presto forniranno aggiornamenti sul focolaio di hantavirus Andes a bordo della nave da crociera MV Hondius. La diffusione del virus ha suscitato preoccupazioni a livello internazionale, portando a un aumento dell’attenzione sulle misure di sicurezza adottate. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e si attendono comunicazioni ufficiali nelle prossime ore.

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Cresce la preoccupazione internazionale attorno al focolaio di hantavirus Andes scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius. Nelle ultime ore il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha confermato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati presenta sintomi lievi compatibili con l’infezione, mentre un secondo passeggero è risultato debolmente positivo al test PCR. Anche in Francia è stato segnalato un caso sospetto tra i passeggeri evacuati dalle Canarie, riaccendendo il timore di una possibile diffusione più ampia del virus. Intanto gli epidemiologi stanno ricostruendo la catena del contagio partita dalla nave. Al centro delle indagini c’è quello che viene considerato il possibile “paziente zero”: l’ornitologo olandese Leo Schilperoord, 70 anni, morto pochi giorni dopo la comparsa dei sintomi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ecco quando lo sapremo”. Hantavirus, scatta l’allarme degli esperti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, quando scatta la quarantena e perché? Cosa dicono gli esperti e le faq del MinisteroÈ stata avviata la sorveglianza sanitaria per una donna che si trova a Firenze, individuata come uno dei 4 passeggeri italiani di un volo Klm a bordo... Scoiattoli ‘fumano’ sigarette elettroniche, scatta l’allarme degli esperti in Uk(Adnkronos) – Con la sigaretta elettronica in un parco di Londra, ma il fumatore.