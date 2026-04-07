BeeGreen una nuova applicazione software che monitora l’impatto ambientale delle aziende

È stata presentata una nuova applicazione software chiamata BeeGreen, progettata per aiutare le aziende manifatturiere a monitorare il proprio impatto ambientale. Il sistema offre strumenti specifici per misurare le emissioni e l’utilizzo delle risorse nelle attività produttive. La piattaforma permette alle imprese di raccogliere e analizzare dati riguardanti le proprie operazioni, facilitando la gestione ambientale e il rispetto delle normative vigenti.

Fornire alle aziende manifatturiere gli strumenti adeguati per misurare l’impatto ambientale di un’organizzazione produttiva, il modo in cui essa gestisce le relazioni con le persone e la società e la qualità dei suoi sistemi di governance per poter orientare le scelte aziendali verso una crescita sostenibile. Partendo da questo obiettivo T2Green, startup specializzata in sistemi informativi per la sostenibilità, ha sviluppato BeeGreen, un’applicazione software pensata per rendere la sostenibilità un valore concreto e misurabile nelle aziende manifatturiere. La soluzione è stata sviluppata nell’ambito del progetto BSC (Business Sustainability Cockpit), cofinanziato da SMACT nell’ambito del bando IRISS e realizzato in collaborazione con Università Ca’ Foscari di Venezia e CPA. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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