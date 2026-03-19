I sindaci guardano avanti | Non ci sono rimpianti abbiamo scoperto che è bello stare insieme

I sindaci di Forlì e Cesena hanno dichiarato che non ci sono rimpianti e che hanno scoperto quanto sia bello collaborare tra di loro. Alla vigilia, entrambi avevano affermato che, indipendentemente dall'esito, sarebbe stato un successo. Le loro parole riflettono un atteggiamento positivo e determinato in vista delle prossime decisioni.

Le dichiarazioni alla vigilia da parte di entrambi i sindaci di Forlì e Cesena erano state: comunque vada sarà un successo. Positività estrema o sentore dell’esito infausto? Dopo l’annuncio della vittoria di Ancona designata capitale della cultura 2028 il fatto è: sogno svanito. "Siamo delusi ma non nutriamo alcun rimpianto – commenta il sindaco di Cesena e presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca – per il lavoro corale e il forte spirito comunitario che hanno accompagnato questi mesi e il percorso condiviso che abbiamo costruito insieme. Questo cammino di candidatura ha avuto il merito di porre al centro non soltanto Forlì e Cesena, ma una visione ampia e integrata, capace di valorizzare l’intero territorio romagnolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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