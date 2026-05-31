elezioni capitoline destra e sinistra guardano al centro

A Roma, i candidati alle prossime elezioni comunali puntano al centro, sia come area politica che come zona geografica. Durante la campagna elettorale, entrambe le coalizioni, destra e sinistra, hanno rivolto l’attenzione a candidati che rappresentano un profilo centrista. La strategia include il rafforzamento di posizioni moderate, con l’obiettivo di attrarre un elettorato più ampio. La corsa alla successione dell’attuale sindaco si svolge in un contesto in cui il centro assume un ruolo chiave.

Roma Le coalizioni cercano i moderati. Per Gualtieri in campo Onorato, assessore ai grandi eventi. I meloniani sperano in Calenda Roma Le coalizioni cercano i moderati. Per Gualtieri in campo Onorato, assessore ai grandi eventi. I meloniani sperano in Calenda A Roma si vince al centro. Non solo inteso come categoria politica ma come luogo. Perché in questo avvio di campagna elettorale i candidati a sostituire l’attuale primo cittadino Roberto Gualtieri hanno dimenticato le periferie. E per ora sia a destra che a sinistra si discute solo del presunto degrado del centro storico e della conseguente figuraccia con i turisti, ai quali non deve essere bastata l’apertura di 27 hotel di lusso negli ultimi 5 anni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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