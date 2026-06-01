Diritti LGBTQ+ | arriva la proposta Diritti e Libertà in chiave liberale

È stata presentata una nuova proposta di legge chiamata “Diritti e Libertà” che mira a riformare le norme sulla tutela dei diritti LGBTQ+. La proposta si propone di modificare il vecchio Ddl Zan, introducendo nuove disposizioni. Tra i protagonisti di questa iniziativa ci sono attori politici che si presentano come alternative alla sinistra. La discussione riguarda principalmente la definizione e la tutela dei diritti legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

? Punti chiave Come cambierà la tutela dei diritti rispetto al vecchio Ddl Zan?. Chi sono i nuovi protagonisti che sfidano il monopolio della sinistra?. Perché questa proposta punta sulla prevenzione culturale invece delle sanzioni?. Quali conseguenze avrà questo spostamento politico sulle elezioni del 2027?.? In Breve Presentazione a Roma il 15 giugno presso la Sala Montecitorio News. Collaborazione tra GayLib, Colori della Libertà di Francesca Pascale e Movimento Gay Conservatori Liberali. Progetto elaborato con l'avvocata Andrea Catizone per prevenire i gesti denigratori. Data simbolica scelta per i dieci anni dalle unioni civili.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Diritti LGBT in Italia: cosa dice davvero la Costituzione

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