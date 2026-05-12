A Cannes il cinema è anche rivolta La Russia anti-Putin e i diritti Lgbtq+
A Cannes, tra le classiche foto di star sulla scalinata e gli scatti dei fotografi, si segnala anche una presenza più politica. Durante la manifestazione, sono state organizzate manifestazioni pubbliche da parte di gruppi russi contro il governo di Putin e a sostegno dei diritti delle persone LGBTQ+. In questo contesto, si sono verificati alcuni momenti di tensione e manifestazioni di dissenso.
Cannes, si alza il sipario. Fotografi in abito da sera sulla Montée des Marches, outfit delle star a riempire pagine Instagram. Ma anche il luogo dove capire, attraverso il cinema, umori e tensioni del mondo che cambia. L’anno scorso ha trionfato il film di un regista iraniano dissidente, girato in clandestinità: Un semplice incidente di Jafar Panahi, poi arrivato all’Oscar. "L’arte, e il cinema in particolare, sono strumenti di pace, anche quando, in alcuni Paesi che ne sono privi, incitano alla rivolta, alla libertà", non a caso ha sottolineato ieri delegato generale di Cannes, Thierry Fremaux alla conferenza stampa della vigilia del 79° Festival.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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