A Cannes il cinema è anche rivolta La Russia anti-Putin e i diritti Lgbtq+

A Cannes, tra le classiche foto di star sulla scalinata e gli scatti dei fotografi, si segnala anche una presenza più politica. Durante la manifestazione, sono state organizzate manifestazioni pubbliche da parte di gruppi russi contro il governo di Putin e a sostegno dei diritti delle persone LGBTQ+. In questo contesto, si sono verificati alcuni momenti di tensione e manifestazioni di dissenso.

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