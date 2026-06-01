In diversi paesi occidentali, la sorveglianza digitale sui lavoratori sta aumentando, con aziende che monitorano email, chat e attività online. Questa pratica limita la libertà sindacale, impedendo ai dipendenti di organizzarsi o esprimere dissenso senza timore di ripercussioni. Le nuove tecnologie rendono più facile il controllo, riducendo le possibilità di comunicazione riservata tra i lavoratori e i rappresentanti sindacali.

? Punti chiave Come influisce la sorveglianza digitale sulla libertà sindacale nei paesi occidentali?. Perché gli Stati Uniti sono finiti nella lista di sorveglianza internazionale?. Quali strumenti tecnologici vengono usati per monitorare i lavoratori oggi?. Cosa rischia il potere negoziale dei sindacati con le nuove riforme?.? In Breve Punteggi minimi registrati dal monitoraggio Ituc dal 2014 ad oggi.. Metà dei paesi analizzati registra arresti per attività sindacali.. Stati Uniti inseriti nella lista di sorveglianza per limitazioni contrattazione collettiva.. Sorveglianza digitale e repressione fisica minano l'azione collettiva nelle democrazie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Europa League.

© Ameve.eu - Diritti dei lavoratori: crollo delle tutele in Europa e nelle Americhe

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bankruptcy Meaning Legal Context & Example Legal Terms Simplified @LawMint

Notizie e thread social correlati

Lo sciopero dei lavoratori della privata e delle Rsa, i sindacati: "Servono regole certe e diritti omogenei"Oggi i lavoratori del settore sanitario privato e delle Rsa di Palermo hanno aderito a uno sciopero nazionale promosso dai principali sindacati di...

Asili nido, bando in scadenza: “A rischio la continuità dei servizi e le tutele dei lavoratori”In vista della scadenza del bando per gli asili nido, si è svolto un incontro tra i rappresentanti della Cgil Fp e l'assessora alla Pubblica...

Temi più discussi: Diritti dei lavoratori: il lato oscuro del nodo AV di Firenze; Postalcoop, tra ricorsi e proteste: la battaglia degli ex postini; Confael Sicilia all'attacco: Dignità dei dipendenti regionali non è negoziabile; Cina, esplosione in miniera di carbone nello Shanxi: oltre 90 morti.

Festa dei lavoratori. La sfida dei sindacati: Più sicurezza e diritti nell’epoca dell’IAVoce ai lavoratori, attenzione ai problemi legati a sicurezza, introduzione dell’intelligenza artificiale e occupazione, con un occhio a costi e salari. Domani, Primo Maggio, secondo i sindacati Cgil, ... ilrestodelcarlino.it

Cinema, #SiamoAiTitoliDiCoda aderisce all'USB per i diritti dei lavoratoriIl progetto #SiamoAiTitoliDiCoda, promosso dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), ha annunciato la sua adesione all’Unione Sindacale di Base (USB). Quest’ultima ha ... it.blastingnews.com