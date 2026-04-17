Lo sciopero dei lavoratori della privata e delle Rsa i sindacati | Servono regole certe e diritti omogenei

Oggi i lavoratori del settore sanitario privato e delle Rsa di Palermo hanno aderito a uno sciopero nazionale promosso dai principali sindacati di categoria. La protesta si è svolta con una manifestazione in piazza Santi Apostoli a Roma, dove i partecipanti hanno chiesto il rinnovo dei contratti e il riconoscimento dei diritti. La mobilitazione ha coinvolto anche altre città italiane, con l’obiettivo di ottenere regole più chiare e uguali per tutti i lavoratori.

I lavoratori della sanità privata e delle Rsa di Palermo hanno partecipato oggi, in occasione dello sciopero nazionale del settore proclamato da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, alla manifestazione in piazza santi Apostoli, a Roma, "per rivendicare il rinnovo dei contratti e il pieno riconoscimento.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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: @SkyTG24 La #sanitàprivata si fermerà domani, 17 aprile, per lo #sciopero nazionale di lavoratrici e lavoratori del settore e delle Rsa. Leggi l’articolo su: tg24.sky.it/cronaca/2026/0… #SanitàPrivata #RSA #Sciopero #Di x.com