Lo sciopero dei lavoratori della privata e delle Rsa i sindacati | Servono regole certe e diritti omogenei

Da palermotoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi i lavoratori del settore sanitario privato e delle Rsa di Palermo hanno aderito a uno sciopero nazionale promosso dai principali sindacati di categoria. La protesta si è svolta con una manifestazione in piazza Santi Apostoli a Roma, dove i partecipanti hanno chiesto il rinnovo dei contratti e il riconoscimento dei diritti. La mobilitazione ha coinvolto anche altre città italiane, con l’obiettivo di ottenere regole più chiare e uguali per tutti i lavoratori.

I lavoratori della sanità privata e delle Rsa di Palermo hanno partecipato oggi, in occasione dello sciopero nazionale del settore proclamato da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, alla manifestazione in piazza santi Apostoli, a Roma, "per rivendicare il rinnovo dei contratti e il pieno riconoscimento.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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