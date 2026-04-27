Asili nido bando in scadenza | A rischio la continuità dei servizi e le tutele dei lavoratori

In vista della scadenza del bando per gli asili nido, si è svolto un incontro tra i rappresentanti della Cgil Fp e l'assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Latina. La questione riguarda la possibile interruzione dei servizi e la tutela dei lavoratori coinvolti, che si trovano in attesa di chiarimenti e decisioni ufficiali. La discussione si inserisce in un quadro di preoccupazione per il futuro dei servizi educativi e delle persone impiegate.

La Cgil Fp ha incontrato, dopo varie richieste, l'assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Latina Federica Censi. Il tema al centro del confronto è stato quello sull'imminente scadenza dell’appalto relativo alla gestione degli asili nido e delle scuole dell’infanzia comunali, prevista per.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Caos asili nido, la Cgil Fp convoca l'assemblea dei lavoratori in piazza del PopoloLa Cgil Fp ha convocato per il prossimo 30 aprile in piazza del Popolo a Latina una assemblea generale delle lavoratrici e dei lavoratori di codesta... Leggi anche: Caos asili nido, la coop Gialla non pagherà gli stipendi ai lavoratori Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bandi e Avvisi; Graduatorie definitive Asili Nido Comunali a.e. 2025/2026; Firenze, pubblicati due bandi di concorso per assunzione di operatori di asili nido e cuochi; Concorso Comune di Padova Educatori 2026 – 3 posti per asilo nido. Asili nido, il bando Pnrr da 800 milioni non decolla: presentate domande per soli 400 milioniNon decolla l’operazione asili nidi e Pnrr. All’ultimo bando da 800 milioni di euro del ministero dell'Istruzione, il terzo dal 2023, sono state presentate domande dai Comuni per soli 400 milioni. corriere.it Asili nido, anche il nuovo bando si ferma a 400 milioni su 800Anche il terzo bando sugli asili nido del Pnrr lanciato dal ministero dell’Istruzione a metà marzo si ferma molto sotto l’obiettivo indicato. Un censimento ufficiale non c’è ancora, ma a quanto ... ilsole24ore.com OPEN DAY – Asili Nido Comunali A.E. 2026–2027 Comune di Latina Vuoi conoscere da vicino i servizi educativi per la prima infanzia Ti aspettiamo agli open day degli asili nido comunali Vieni a scoprire spazi, attività e personale educativo qui tut - facebook.com facebook A Roma il Municipio XII ha distribuito libri gender negli asili nido comunali a bambini tra 0 e 6 anni, senza informare le famiglie. Tra i titoli: "Jean ha due papà", "Nei panni di Zaff" (dove si racconta di un maschietto che vuole vestirsi da bambina) e "Mi piace Spi x.com