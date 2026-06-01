dipendenti pam trasferiti a 100 chilometri di distanza interrogazione al ministro grave e inaccettabile

Il governo ha aperto un’interrogazione sul trasferimento di alcuni dipendenti di una catena di supermercati, spostati a 100 chilometri di distanza. La decisione ha suscitato polemiche tra sindacati e parlamentari, che hanno definito l’episodio “grave e inaccettabile”. La protesta dei lavoratori è stata immediata, con solidarietà da parte di diverse forze politiche. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo alle motivazioni del trasferimento è ancora stata resa nota.

Pontedera (Pisa), 1 giugno 2026 – Sdegno e solidarietà bipartisan: tutti a fianco dei lavoratori e della protesta. Il caso è quello dei due dipendenti della Pam di Pontedera che sono stati trasferiti a lavorare a 100 km di distanza, nel punto vendita di Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara. “Un fatto grave e inaccettabile”, dice il parlamentare Dem e segretario Pd in Toscana Emiliano Fossi che annuncia un’interrogazione parlamentare al ministro del lavoro. “Siamo di fronte all’ennesimo episodio che coinvolge Pam in Toscana – dice Fossi –: negli ultimi mesi avevamo già portato all’attenzione del governo i licenziamenti ingiusti come quello legati al cosiddetto ‘test del carrello’”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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