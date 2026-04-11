All'università di Parma è stata allestita una sala di preghiera islamica, scatenando un'interrogazione al Ministero dell'Istruzione. La questione riguarda il criterio adottato per l'assegnazione di spazi pubblici a scopi religiosi all'interno di strutture universitarie. La discussione si concentra sul rispetto delle norme vigenti e sulle modalità di utilizzo degli ambienti destinati a diverse attività. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli operatori e le istituzioni locali.

“L’Università di Parma – si legge in una nota di Futuro Nazionale Parma – ha recentemente confermato la presenza di sale preghiera all’interno di alcuni plessi universitari: una nel complesso di Economia in Via Kennedy e una nel Campus, presso il Plesso Q02 – Aule delle Scienze. Tali spazi risultano gestiti con il supporto dell’Associazione Studentesca Musulmana Universitaria (ASMU). È necessario comprendere come sia stato possibile destinare locali pubblici a un uso specificamente religioso, e secondo quali regolamenti interni tali concessioni siano state autorizzate. La comunità studentesca e cittadina ha il diritto di conoscere i criteri adottati, le modalità di gestione e le ragioni che hanno portato a questa scelta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Parma, sale di preghiera islamica all’università: interrogazione al Ministro Bernini

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