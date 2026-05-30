Trasferiti a 100 chilometri di distanza | supermercato Pam rabbia e sciopero per due storici dipendenti
Due dipendenti storici di un supermercato sono stati trasferiti a più di 100 chilometri di distanza, scatenando rabbia tra i lavoratori. La decisione ha portato a uno sciopero e a proteste nelle ultime ore. La mobilitazione si aggiunge ai casi dei test del carrello e coinvolge il personale che chiede spiegazioni e il ripristino delle condizioni lavorative precedenti. Nessuna comunicazione ufficiale sulle motivazioni dei trasferimenti è stata ancora rilasciata.
Pontedera, 30 maggio 2026 – “Trasferiti a oltre 100 chilometri di distanza”. Dopo i casi dei test del carrello, è scoppiata un’altra mobilitazione tra i dipendenti di Pam Panorama. Al supermercato di Pontedera nella mattina di sabato 30 maggio è stata organizzata una protesta per condannare i trasferimenti di due storici dipendenti, ai quali è stato comunicato il cambio di sede lavorativo. Da Pontedera a un supermercato di Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara, a oltre 100 chilometri di distanza dalle proprie residenze. https:www.lanazione.itvideopam-panorama-la-protesta-di-due-dipendenti-trasferiti-a-oltre-100-chilometri-yrbngajb La Filcams Cgil Pisa chiede il ritiro dei trasferimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Mancato pagamento degli stipendi, dipendenti del supermercato in sciopero: "Chiuderà momentaneamente"I dipendenti del supermercato Despar di Castel Bolognese hanno deciso di scioperare a causa del mancato pagamento degli stipendi.
VIDEO | Dipendenti di un supermercato assaliti mentre trasportano l'incasso in banca: due arrestiDue uomini di 24 e 52 anni sono stati arrestati dalla polizia con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di...