Trasferiti a 100 chilometri di distanza | supermercato Pam rabbia e sciopero per due storici dipendenti

Notizia in breve

Due dipendenti storici di un supermercato sono stati trasferiti a più di 100 chilometri di distanza, scatenando rabbia tra i lavoratori. La decisione ha portato a uno sciopero e a proteste nelle ultime ore. La mobilitazione si aggiunge ai casi dei test del carrello e coinvolge il personale che chiede spiegazioni e il ripristino delle condizioni lavorative precedenti. Nessuna comunicazione ufficiale sulle motivazioni dei trasferimenti è stata ancora rilasciata.