Digital Clef, fondata da Flavio Mazzanti dopo oltre dieci anni nel settore, si propone come nuovo partner strategico per le PMI italiane. L’agenzia si concentra su metodo e trasparenza nel marketing, in risposta alla crisi di fiducia verso un mercato saturo di promesse vuote. Il suo obiettivo è offrire supporto alle imprese di piccole e medie dimensioni. L’azienda si presenta come una soluzione concreta per migliorare le strategie di marketing delle attività più piccole.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Con oltre 10 anni di esperienza nel settore, Flavio Mazzanti lancia Digital Clef: un’agenzia di marketing strategico nata per rispondere alla crisi di fiducia delle PMI verso un mercato saturo di promesse vuote. Un modello fondato su analisi, metodo e risultati misurabili. Bologna, 1 Giugno 2025 Flavio Mazzanti, figura di riferimento nel panorama della SEO italiana, e il suo team di professionisti, con oltre un decennio di esperienza nel digital marketing, annunciano ufficialmente la nascita di Digital Clef, agenzia di marketing strategico con sede a Bologna. Il progetto nasce con un obiettivo preciso: offrire alle PMI italiane in fase di crescita e alle aziende in trasformazione digitale un partner capace di trasformare il marketing in un sistema integrato, misurabile e governato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Digital Clef: nasce il partner strategico che porta metodo e trasparenza nel marketing delle PMI italiane

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