italiaonline lancia inrete ai la piattaforma che rivoluziona il marketing digitale delle pmi

Notizia in breve

Italiaonline ha annunciato il lancio di InRete AI, una piattaforma di marketing digitale basata sull’intelligenza artificiale. La piattaforma è destinata alle piccole e medie imprese e permette di gestire campagne pubblicitarie, analizzare dati e ottimizzare strategie online. InRete AI si integra con gli strumenti già in uso e offre funzionalità automatizzate per migliorare le performance di marketing. Nessuna informazione è stata fornita sui costi o sui tempi di rilascio.