Italiaonline lancia InRete AI la piattaforma che rivoluziona il marketing digitale delle Pmi
Italiaonline ha annunciato il lancio di InRete AI, una piattaforma di marketing digitale basata sull’intelligenza artificiale. La piattaforma è destinata alle piccole e medie imprese e permette di gestire campagne pubblicitarie, analizzare dati e ottimizzare strategie online. InRete AI si integra con gli strumenti già in uso e offre funzionalità automatizzate per migliorare le performance di marketing. Nessuna informazione è stata fornita sui costi o sui tempi di rilascio.
Italiaonline, la principale digital company italiana, annuncia il lancio di InRete AI, la nuova piattaforma di marketing digitale interamente guidata dall’Intelligenza Artificiale. Pensata per supportare le piccole e medie imprese e i professionisti italiani, InRete AI rappresenta un’evoluzione radicale: un hub unico capace di accompagnare ogni business lungo l’intero funnel di vendita, dalla visibilità iniziale, alla conversione, alla fidelizzazione del cliente. Il contesto è chiaro: l’AI sta trasformando profondamente i comportamenti d’acquisto online. Negli ultimi 12 mesi il traffico web guidato da sistemi di intelligenza artificiale è cresciuto del 73%, e il 44% dei consumatori dichiara di acquistare di più da aziende che offrono interazioni in tempo reale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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