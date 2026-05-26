italiaonline lancia inrete ai la piattaforma all in one che rivoluziona il marketing digitale delle pmi

Notizia in breve

Italiaonline ha annunciato il lancio di InRete AI, una piattaforma di marketing digitale basata sull’intelligenza artificiale. La piattaforma è progettata per offrire strumenti integrati per le piccole e medie imprese, facilitando la gestione delle campagne pubblicitarie e delle strategie di comunicazione online. Il servizio si propone di semplificare i processi e migliorare l’efficacia delle attività di marketing digitale. La piattaforma è disponibile da subito e si rivolge principalmente alle aziende di piccole e medie dimensioni.