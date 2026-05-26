Italiaonline lancia InRete AI la piattaforma all-in-one che rivoluziona il marketing digitale delle Pmi
Italiaonline ha annunciato il lancio di InRete AI, una piattaforma di marketing digitale basata sull’intelligenza artificiale. La piattaforma è progettata per offrire strumenti integrati per le piccole e medie imprese, facilitando la gestione delle campagne pubblicitarie e delle strategie di comunicazione online. Il servizio si propone di semplificare i processi e migliorare l’efficacia delle attività di marketing digitale. La piattaforma è disponibile da subito e si rivolge principalmente alle aziende di piccole e medie dimensioni.
Italiaonline, la principale digital company italiana, annuncia il lancio di InRete AI, la nuova piattaforma di marketing digitale interamente guidata dall’Intelligenza Artificiale. Pensata per supportare le piccole e medie imprese e i professionisti italiani, InRete AI rappresenta un’evoluzione radicale: un hub unico capace di accompagnare ogni business lungo l’intero funnel di vendita, dalla visibilità iniziale, alla conversione, alla fidelizzazione del cliente. Il contesto è chiaro: l’AI sta trasformando profondamente i comportamenti d’acquisto online. Negli ultimi 12 mesi il traffico web guidato da sistemi di intelligenza artificiale è cresciuto del 73%, e il 44% dei consumatori dichiara di acquistare di più da aziende che offrono interazioni in tempo reale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Notizie e thread social correlati
Italiaonline lancia MARiO , il primo dipendente AI per le Pmi italianeItaliaonline ha annunciato il lancio di MARiO, un assistente virtuale alimentato da intelligenza artificiale destinato alle piccole e medie imprese...
La Difesa lancia una piattaforma digitale per imprese e innovatoriA Roma, presso la Biblioteca Centrale dell’Esercito, è stata presentata una nuova piattaforma digitale ideata dalla Difesa.
Italiaonline lancia InRete AI, la piattaforma all-in-one che rivoluziona il marketing digitale delle PmiLa digital company propone alle aziende un motore di crescita online con l’Intelligenza Artificiale al centro: dall’ottimizzazione sui principali LLM fino alla gestione automatizzata ... quifinanza.it
Italiaonline lancia InRete AI, piattaforma di marketing digitale per le PMIItaliaonline annuncia il lancio di InRete AI, la nuova piattaforma di marketing digitale interamente guidata dall'Intelligenza Artificiale ... engage.it