Digestato Confai Bergamo | Positivo il riconoscimento europeo del suo impiego nell’economia circolare

Il riconoscimento europeo del digestato come componente utile nell’economia circolare è stato confermato. La Confai Bergamo ha annunciato che, anche se il riconoscimento è ancora parziale, rappresenta un passo avanti per l’utilizzo del digestato nelle politiche ambientali. La decisione riguarda le normative europee che regolano il riutilizzo di questo materiale come fertilizzante naturale. La notizia è stata diffusa attraverso una nota ufficiale del settore.

“Il riconoscimento, ancorché incompleto, del ruolo del digestato nell’ambito delle politiche legate all’economia circolare rappresenta un segnale positivo e coerente con un percorso che il mondo agricolo e agromeccanico sostiene da tempo”: lo afferma Pietro Cattaneo, presidente di Confai Bergamo, commentando il recente Piano d’Azione europeo sui fertilizzanti presentato dalla Commissione UE. Secondo Confai Bergamo, il documento comunitario contiene ancora aspetti che richiederanno ulteriori approfondimenti tecnici e normativi, soprattutto per evitare aggravi burocratici o economici a carico delle imprese. Tuttavia, l’apertura verso una valorizzazione più chiara del digestato rappresenta un elemento significativo, anche alla luce delle posizioni sostenute negli ultimi anni dalla Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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