Carburante agricolo Confai Bergamo | Importante riconoscimento parlamentare del ruolo degli agromeccanici

Notizia in breve

Il Parlamento ha approvato un ordine del giorno che riconosce il ruolo delle imprese agromeccaniche nel settore agricolo. La decisione riguarda specificamente il carburante agricolo, con l’obiettivo di tutelare le attività di queste aziende. La misura è stata accolta positivamente da Confai Bergamo, che ha sottolineato l’importanza di questo passo. La discussione si è concentrata sull’importanza del supporto alle imprese agromeccaniche, coinvolte nella distribuzione e utilizzo di carburante per attività agricole.