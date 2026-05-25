Carburante agricolo Confai Bergamo | Importante riconoscimento parlamentare del ruolo degli agromeccanici
Il Parlamento ha approvato un ordine del giorno che riconosce il ruolo delle imprese agromeccaniche nel settore agricolo. La decisione riguarda specificamente il carburante agricolo, con l’obiettivo di tutelare le attività di queste aziende. La misura è stata accolta positivamente da Confai Bergamo, che ha sottolineato l’importanza di questo passo. La discussione si è concentrata sull’importanza del supporto alle imprese agromeccaniche, coinvolte nella distribuzione e utilizzo di carburante per attività agricole.
“L’accoglimento dell’ordine del giorno relativo alle imprese agromeccaniche nell’ambito della conversione del decreto carburanti rappresenta un segnale positivo e un riconoscimento istituzionale importante del ruolo svolto dal comparto a sostegno della produttività in agricoltura”: è quanto afferma Pietro Cattaneo, presidente di Confai Bergamo, aderente a CAI Agromec, commentando i recenti sviluppi parlamentari collegati alla conversione del Decreto Legge 332026. Nel provvedimento approvato in via definitiva dalla Camera viene infatti richiamata l’opportunità di valutare future iniziative finalizzate a includere espressamente anche le imprese agromeccaniche tra i beneficiari del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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