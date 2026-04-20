Blitz di Greenpeace sul campo da golf di Trump | attivisti installano pale eoliche Il video dell’azione

Greenpeace ha diffuso un video che ritrae attivisti impegnati nell’installazione di turbine eoliche su un campo da golf in Scozia, appartenente a un noto imprenditore. L’azione si è svolta in un’area dedicata al golf, dove gli attivisti hanno posizionato le pale delle turbine. La scena è stata documentata e condivisa pubblicamente, senza ulteriori commenti ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Un filmato diffuso da Greenpeace mostra degli attivisti che installano turbine eoliche su un green del campo da golf Trump Turnberry in Scozia. Il presidente degli Stati Uniti si è infatti lamentato a lungo del fatto che le pale eoliche rovinino il panorama e siano costose. Durante una precedente visita nel Regno Unito, Trump ha esortato il Paese a smettere di sovvenzionare questi “brutti mostri“. Magyar spegnerà i tg di Stato per ‘disintossicazione’: una nuova arma? Mi viene in mente un altro esempio Scandalo Mandelson, nuove rivelazioni inguaiano il premier Starmer: “Lo nominò ambasciatore prima di aver svolto le verifiche previste” Il segretario Usa all’energia: “I prezzi della benzina resteranno alti fino al 2027”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Blitz di Greenpeace sul campo da golf di Trump: attivisti installano pale eoliche. Il video dell’azione Notizie correlate Leggi anche: Il territorio è compatto: no alle pale eoliche sul Crociglia "Le pale eoliche? Un beneficio collettivo"Fra tante voci contrarie alla realizzazione di impianti eolici sul crinale appenninico tosco-romagnolo se ne distingue una che è favorevole. Approfondimenti e contenuti Recovery Plan, blitz di Greenpeace che cambia nome ai MinisteriRoma, 29 apr. (askanews) – Con un blitz organizzato a Roma, attivisti di Greenpeace Italiahanno fatto visita a quattro ministeri della Capitale per apporre nuove targhe e rinominarli ... affaritaliani.it Blitz di Greenpeace al summit sull'energia nucleare a ParigiAzione di Greenpeace durante il vertice sull'energia nucleare a Parigi. Due attivisti hanno esposto striscioni anti-nucleare energia insicura e che alimenta la guerra della Russia accanto al ... notizie.tiscali.it