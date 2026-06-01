Le entrate dei festival musicali di dimensioni medie e piccole sono aumentate durante l’estate in tutta Italia. I dati mostrano un incremento sia nel fatturato che nel numero di spettatori rispetto agli anni precedenti. Questa crescita riguarda gli eventi organizzati in diverse regioni, con una maggiore partecipazione del pubblico locale e turisti. Le manifestazioni si sono svolte in vari contesti, contribuendo a rafforzare il settore e a diversificare le fonti di entrate.

Un fenomeno ancora nuovo nell’ ecosistema musicale contemporaneo ma in crescita esponenziale negli ultimi anni. È così che Carlo Parodi, presidente di Assomusica, inquadra i festival musicali di medie e piccole dimensioni. «Nel periodo estivo 2025, abbiamo contato 1.245 eventi – quest’anno saranno ancora di più, li stiamo mappando in questi giorni – che hanno coinvolto un milione e 800mila spettatori con un incasso superiore a 80 milioni: vuol dire molto per la filiera legata alle industrie culturali e creative». La diffusione su tutto il territorio nazionale è un altro elemento positivo caratterizzante del fenomeno. «Al netto dell’... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Differenziare le entrate per far crescere i festival musicali medio-piccoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Differenziare o non differenziare? Questo è il problema!La questione riguarda la scelta di differenziare o meno i rifiuti: tutti concordano sulla necessità di avviare la raccolta differenziata, ma ci sono...

Carrara: musica e libri per far crescere i piccoli in bibliotecaVenerdì 17 aprile alle 16:30, la Biblioteca Civica ‘Lodovici’ di Carrara ospiterà un evento dedicato ai bambini, con un programma che combina musica...