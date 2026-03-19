La questione riguarda la scelta di differenziare o meno i rifiuti: tutti concordano sulla necessità di avviare la raccolta differenziata, ma ci sono dubbi su quali materiali debbano essere separati e come ottenerlo al meglio. Le amministrazioni comunali stanno cercando di mettere in atto strategie per migliorare il processo, mentre i cittadini sono chiamati a rispettare le regole stabilite.

Siamo tutti d’accordo che non si può non fare la raccolta differenziata, ma tutti i materiali che finiscono nei bidoni della differenziata sono facili da riciclare? Abbiamo deciso di affrontare questo tema perché la nostra ’prof’ è fissata con la raccolta differenziata e ci fa dei sermoni tremendi se sbagliamo a buttare un rifiuto, a lei non sfugge nulla e conosce tutte le sigle dei diversi rifiuti e i processi di riciclo. Dato che ogni volta che dobbiamo buttare un brick del succo di frutta siamo colti da dubbi, ci siamo immaginati che i nostri rifiuti prendano vita, per seguirli in tutto il percorso dalla nostra classe all’impianto di riciclo delle Cortine di Siena Ambiente, fino alla loro nuova vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Differenziare o non differenziare? Questo è il problema!Immaginiamo che i rifiuti prendano vita: abbiamo seguito Gina la Merendina e Pino il Succhino. CLASSE 2 K ISTITUTO ’DI CAMBIO’ COLLE VAL D’ELSA . . lanazione.it