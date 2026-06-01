difese il prete di caivano attentato al cronista molotov sotto casa

Poco dopo mezzanotte, una bottiglia incendiaria, presumibilmente una molotov, è stata lanciata contro la porta di casa di un cronista a Caivano. Sul luogo sono state trovate anche bombole di gas nel giardino, presumibilmente per provocare un’esplosione più grave. Non ci sono stati feriti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

CAIVANO (Napoli) Poco dopo la mezzanotte, le fiamme. Molotov contro la porta di casa, bombole di gas nel giardino per scatenare la fine del mondo. Adriano Cappellari (foto), cronista vicentino del quindicinale L’Altopiano di Asiago, era appena rientrato a Enego, sugli altipiani di Vicenza, quando il boato lo ha raggiunto. "Ero stato a cena dai vicini, sono rientrato dopo le 23.30. Non ho fatto in tempo ad entrare che dopo pochi minuti ho sentito un’esplosione fortissima, un boato che ha fatto tremare tutto, fiamme altissime, vetri rotti, auto danneggiate. Siamo usciti tutti in strada. I vicini per primi sono intervenuti gettando acqua per impedire che l’incendio si propagasse". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Del resto è storicamente riconosciuto che il mandante di quell’assassinio fu Benito Mussolini x.com

Ho provato a fare il druido resto e ho fallito :( reddit