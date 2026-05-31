Bottiglie incendiarie contro la casa di Adriano Cappellari il cronista che difese don Patriciello a Caivano Meloni | Attacco inaccettabile
Nella notte sono state lanciate bottiglie incendiarie contro l’abitazione di un giovane cronista a Enego, in provincia di Vicenza. Il cronista, che collabora con un periodico locale, si è occupato di temi riguardanti la situazione a Caivano e l’attività di un sacerdote. La premier ha condannato l’attacco come inaccettabile.
Attentato incendiario nella notte contro l’abitazione a Enego (Vicenza) di Adriano Cappellari, giovane cronista del periodico L’Altopiano impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano (Napoli) e l’attività di don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte, una persona non ancora identificata ha lanciato una o più bottiglie incendiare contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Enego, oltre ai vigili del fuoco, per disinnescare alcune bombolette inesplose. Nelle ultime ore è arrivata la solidarietà della premier Giorgia Meloni, che ha definito gli attacchi «inaccettabili».... 🔗 Leggi su Open.online
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Temi più discussi: Bottiglie incendiarie contro abitazione di un cronista nel Vicentino; Enego, bottiglie incendiarie contro la casa del giornalista Adriano Cappellari; Bottiglie incendiarie contro abitazione di un cronista nel Vicentino; Enego: bottiglie incendiarie contro l'abitazione di un cronista che scrive di camorra.
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