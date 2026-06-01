Il 1º giugno di cento anni fa nasceva Norma Jean Mortenson Baker, che in seguito divenne nota come Marilyn Monroe. Prima di assumere questo nome e diventare un’icona, aveva una vita poco documentata. La sua nascita avvenne in una città degli Stati Uniti e, nei primi anni, visse in diverse strutture di assistenza. Non sono disponibili molte informazioni sui suoi primi giorni, né sui dettagli della sua infanzia prima di entrare nel mondo dello spettacolo.

Cento anni fa, oggi, nasceva Marilyn Monroe, donna simbolo di bellezza, fascino e grazia che tuttora viene ricordata per il suo talento, i modi gentili, il carisma ma anche, purtroppo per la sua vita dolorosa e la tragica fine. Icona di stile ed emblema della Golden Age è diventata la rappresentazione perfetta della cultura pop anche grazie alla serie di ritratti che l’ artista Andy Warhol ha realizzato in suo onore. La sua breve vita è caratterizzata sia da un successo planetario, grazie a numerosi film che l’hanno resa celebre come “A Qualcuno Piace Caldo”, “Gli Uomini Preferiscono le Bionde”, “Eva Contro Eva” e “Quando la Moglie è in Vacanza”, sia da una serie di scandali ed eventi tragici che l’hanno resa fragile, sola e piena di dolore e solitudine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dietro il mito: i giorni sconosciuti di Norma Jean Mortenson Baker prima di Marilyn Monroe

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