I pediatri italiani hanno segnalato un aumento di bambini con problemi alimentari, attribuendo questa tendenza all’uso crescente di intelligenza artificiale e chatbot per ricevere consigli nutrizionali. La preoccupazione riguarda il fatto che le decisioni alimentari dei bambini vengano influenzate da suggerimenti automatizzati, senza il coinvolgimento diretto di professionisti sanitari. Non ci sono indicazioni di interventi specifici, ma si evidenzia un aumento di casi legati a questa pratica.

L’allarme arriva direttamente dai pediatri italiani: cresce il numero di giovani con problemi di alimentazione, soprattutto perché aumenta il ricorso all’intelligenza artificiale e ai chatbot per farsi dare consigli nutrizionali. Tra i nuovi fenomeni c’è la diffusione dell’ ARFID, acronimo di AvoidantRestrictive Food Intake Disorder, ossia il disturbo evitante-restrittivo dell’alimentazione. La preoccupazione arriva alla vigilia della Giornata Mondiale dei Disturbi del comportamento alimentare (DCA), che ricorre il 2 giugno. Bambini e alimentazione, l’allarme dei pediatri. Sempre più ragazzi e persino bambini si affidano all’intelligenza artificiale e ai chatbot per ricevere consigli alimentari. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Diete e bambini, l’allarme dei pediatri: no all’alimentazione decisa da AI e chatbot

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Managing pediatric patients with gut-brain disorders | GI Dr. Mark Salvatore

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