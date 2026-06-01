Diecimila persone per ' Monde' | ecco l' elenco dei vincitori della nona edizione

Notizia in breve

La nona edizione di Mònde-Festa del Cinema sui Cammini si è conclusa con circa 10.000 spettatori presenti. L’evento si è tenuto dal 28 al 31 maggio a Foggia, trasformando la città in un punto di incontro per cinema, arte, memoria, archeologia e musica. Sono stati annunciati i vincitori della manifestazione, che ha coinvolto un pubblico numeroso in diverse attività e proiezioni.