Diecimila persone per ' Monde' | ecco l' elenco dei vincitori della nona edizione
La nona edizione di Mònde-Festa del Cinema sui Cammini si è conclusa con circa 10.000 spettatori presenti. L’evento si è tenuto dal 28 al 31 maggio a Foggia, trasformando la città in un punto di incontro per cinema, arte, memoria, archeologia e musica. Sono stati annunciati i vincitori della manifestazione, che ha coinvolto un pubblico numeroso in diverse attività e proiezioni.
Si è chiuso con un pubblico stimato in circa 10mila persone la nona edizione di Mònde-Festa del Cinema sui Cammini, che dal 28 al 31 maggio ha trasformato Foggia in un crocevia interculturale di cinema, arte, memoria, archeologia e musica.Nel corso dei quattro giorni del festival, i circa 88. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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