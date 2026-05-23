La 79esima edizione del Festival di Cannes si è conclusa con l’assegnazione di due premi principali. La Palma d’Oro è stata conseguita dal film ‘Fjord’ di Cristian Mungiu, mentre il Grand Prix è stato assegnato a ‘Minotaur’ del regista russo Andrey Zvyagintsev. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi registi e film, con un focus sulla selezione ufficiale e le premiazioni.

Si è conclusa la 79esima edizione del Festival di Cannes. La Palma d'Oro quest'anno è andata a 'Fjord' di Cristian Mungiu, mentre il Grand Prix è a 'Minotaur' del regista russo Andrey Zvyagintsev, uno dei ritorni più attesi sulla Croisette. Il Premio della Giuria è stato assegnato a 'The Dreamed Adventure' di Valeska Grisebach mentre quello per la Migliore Regia, ex aequo, a Javier Calvo e Javier Ambrossi per 'La bola negra' e a Pawel Pawlikowski per 'Fatherland'. Il riconoscimento per il Miglior Attore, anche questo ex aequo, è andato a Emmanuel Macchia e Valentin Campagne per 'Coward' di Lukas Dhont, mentre il premio per la Migliore Attrice è stato condiviso da Virginie Efira e Tao Okamoto per 'All of a Sudden' di Ryusuke Hamaguchi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Festival di Cannes, ecco i vincitori della 79esima edizione

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