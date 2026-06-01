Diciassettenne morto a Foggia dopo schianto alcol in eccesso per tutti i minori in auto

Alle 16.30 si svolgono i funerali di un ragazzo di 17 anni nella chiesa di Lourdes a Orta Nova, in provincia di Foggia. Il giovane è deceduto dopo un incidente sulla provinciale 80 avvenuto nella notte. Secondo le prime ricostruzioni, a bordo dell’auto c’erano anche altri minori, tutti sotto l’effetto di alcol. La vettura si è schiantata lungo la strada, provocando la morte del passeggero.

(Adnkronos) – Si tengono nel pomeriggio alle 16.30 nella chiesa della Beata Vergine Maria di Lourdes di Orta Nova, in provincia di Foggia, i funerali di Andrea Procaccino, il 17enne di Orta Nova in provincia di Foggia, morto ieri notte in un incidente stradale sulla provinciale 80. Era a bordo di una Renault Megane station. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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