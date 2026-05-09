Un incidente stradale ha coinvolto il sindaco e un’assessore del Comune di Ferrara. Dopo lo scontro, l’assessore ha svolto il test dell’alcol, risultando positivo. In seguito, ha deciso di rassegnare le dimissioni. L’incidente è avvenuto mentre i due si trovavano a bordo di un’auto. La situazione ha portato alla fine del mandato dell’assessore, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle cause dell’incidente.

Si è dimessa Francesca Savini, l’assessore al Comune di Ferrara, che è risultata positiva all’alcol test dopo un incidente in auto con a bordo il sindaco di Ferrara Alan Fabbri. I due, lunedì sera, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a Sermide e Felonica, nel mantovano, ma sono rimasti illesi. L'auto è uscita di strada sbattendo contro un albero e finendo poi in un campo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Sermide e Felonica, i vigili del fuoco e il 118 e l’assessore è risultata positiva all'alcol test con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Savini è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, ha subìto il sequestro del veicolo con successiva confisca e il ritiro della patente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Incidente con il sindaco in auto, assessore positiva all’alcol test: si dimette dopo lo schianto

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Schianto in auto per sindaco e assessora di Ferrara, lei è positiva all’alcol-test: denuncia e ritiro della patente. E si dimetteIncidente stradale per il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, e l’assessora Francesca Savini, fortunatamente senza conseguenze fisiche per i due, ma con...

Positiva all'alcol test dopo l'incidente, si dimette l'assessora di Ferrara Francesca SaviniAGI - Disavventura nella notte tra domenica e lunedì scorsi per il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e l'assessora comunale Francesca Savini, rimasti...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Sindaco e assessora si schiantano in auto. Lei era ubriaca; VIDEO | Pietro Bellato muore in un incidente, sindaco Mortandello: Condoglianze alla famiglia; Strembo piange la tragica morte di Stefano Schergna, il sindaco Gritti: Anche se non viveva più qui non aveva mai perso il legame con il territorio; Mortara, è sfida a cinque per la poltrona di sindaco.

Incidente con il sindaco in auto, assessore positiva all’alcol test: si dimette dopo lo schiantoSi è dimessa Francesca Savini, l’assessore al Comune di Ferrara, che è risultata positiva all’alcol test dopo un incidente in auto con a bordo il sindaco di Ferrara Alan Fabbri. I due, lunedì sera, ... ilgiornale.it

Ferrara, schianto in auto del sindaco Fabbri con l’assessora Savini. Positiva alcol test: si dimetteL’incidente lunedì verso le 19 nel Mantovano, illesi entrambi. Per lei, alla guida, ritiro della patente e sequestro del mezzo ... bologna.repubblica.it

Incidente al Pigneto: perdono controllo dello scooter in sharing e finiscono in terra, due ferite. Grave una 36enne ift.tt/qBjtx2K x.com

Farsi riassumere in Poste italiane dopo un incidente durante la settimana di prova reddit