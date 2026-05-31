Un'auto guidata da un 16enne ha investito un ostacolo e si è ribaltata, causando la morte del ragazzo al volante. A bordo c’erano altri quattro minorenni tra i 14 e i 16 anni. L’auto aveva tentato di scappare da un posto di blocco dei carabinieri, accelerando mentre i militari inseguivano il veicolo. La fuga si è conclusa con lo schianto e l’incidente mortale.

Roma, 31 maggio 2026 – Un' auto guidata da un 16enne, e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni (tra i 14 e i 16 anni), è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri e mentre i militari si erano lanciati all'inseguimento della vettura. Dopo l'impatto dell'auto in fuga contro il guard-rail, un passeggero 16enne è morto, mentre gli altri quattro sono finiti in ospedale. Finora tre di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni, mentre il quarto è in attesa di prognosi. L'incidente stradale è avvenuto la notte scorsa intorno alle 2 ad Orta Nova, nel Foggiano. L'auto coinvolta è una Renault Megane station wagon con targa polacca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Foggia, folle fuga al posto di blocco e schianto: morto 16enne alla guida. A bordo dell’auto altri 4 minorenni

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