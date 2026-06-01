Diamond League a Rabat | Coiro vola negli 800 metri Fabbri cresce nel peso
Durante la terza tappa della Diamond League a Rabat, Coiro ha vinto gli 800 metri, mentre Fabbri ha migliorato le sue prestazioni nel peso. La gara ha visto atleti italiani ottenere risultati significativi, in vista del prossimo evento di livello internazionale. Le competizioni si sono svolte senza incidenti, con i risultati ufficiali disponibili subito dopo le gare.
La terza tappa della Diamond League a Rabat regala riscontri importanti all’atletica azzurra, capace di lanciare ottimi segnali agonistici in vista del Golden Gala di Roma. Eloisa Coiro firma un’impresa straordinaria al debutto stagionale all’aperto sui suoi 800 metri preferiti. L’atleta romana corre un superbo 1:58.42, migliorando il record personale di ventidue centesimi. Con questo crono diventa la seconda italiana della storia sulla distanza, superando Elisa Cusma e avvicinando lo storico primato di Gabriella Dorio del 1980. Nella gara vinta dalla svizzera Audrey Werro, l’azzurra si mantiene coperta all’interno e chiude in 9a posizione. In pista si registra l’esordio stagionale nei 400 ostacoli per Ayomide Folorunso, settima in 55. 🔗 Leggi su Sportface.it
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