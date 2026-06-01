Diamond League a Rabat | Coiro vola negli 800 metri Fabbri cresce nel peso

Notizia in breve

Durante la terza tappa della Diamond League a Rabat, Coiro ha vinto gli 800 metri, mentre Fabbri ha migliorato le sue prestazioni nel peso. La gara ha visto atleti italiani ottenere risultati significativi, in vista del prossimo evento di livello internazionale. Le competizioni si sono svolte senza incidenti, con i risultati ufficiali disponibili subito dopo le gare.