LIVE Atletica Diamond League Rabat 2026 in DIRETTA | tra poco Dosso e Coiro Fabbri giù dal podio

Notizia in breve

Durante la Diamond League di Rabat 2026, gli atleti hanno gareggiato nelle prove di atletica. Tra i risultati, due atleti sono riusciti a superare la quota di 4,45 metri al secondo tentativo. Nel corso della giornata, altri partecipanti sono scesi dal podio, mentre alcuni atleti sono ancora in gara. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale sugli esiti delle competizioni e sui tentativi degli atleti in corso.