LIVE Atletica Diamond League Rabat 2026 in DIRETTA | tra poco Dosso e Coiro Fabbri giù dal podio
Durante la Diamond League di Rabat 2026, gli atleti hanno gareggiato nelle prove di atletica. Tra i risultati, due atleti sono riusciti a superare la quota di 4,45 metri al secondo tentativo. Nel corso della giornata, altri partecipanti sono scesi dal podio, mentre alcuni atleti sono ancora in gara. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale sugli esiti delle competizioni e sui tentativi degli atleti in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20: Anche Moser e Bonnin superano 4.45 al secondo tentativo 20.18: levchenko supera 1.91 al terzo tentativo, eliminata Kulichenko 20.17: Steen va a completare il poker statunitense nel peso con 21.52 e fa scendere Fabbri al quinto posto. La finale sarà tra Kovacs, Crouser e Geist 20.16: Grande finale dello statunitense Patterson che domina con 44?11, record del meeting, secondo posto per il britannico Hudson-Smith con 44?25, terzo posto per lo statunitense McRae con 44?40, quarto Nene con 44?41 20.15: partiti i 400 uomini 20.15: Walsh con 21.24 si prende il quinto posto nel peso alle spalle di Fabbri 20. 🔗 Leggi su Oasport.it
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