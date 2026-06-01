Deve consegnare tutto l' oro per una verifica | ma un carabiniere libero dal servizio sventa la truffa
Un carabiniere libero dal servizio ha impedito una truffa ai danni di un anziano, chiedendo la consegna di tutto l’oro per una verifica. La vittima aveva ricevuto una richiesta sospetta e si apprestava a consegnare gli oggetti quando l’agente ha intervenuto. La truffa, che prevedeva il ritiro di beni preziosi con la scusa di controlli, è stata fermata prima che si concretizzasse. Nessun altro dettaglio sui soggetti coinvolti è stato reso noto.
L'ennesima truffa ai danni di una persona anziana è stata sventata dall'intervento provvidenziale di un carabiniere. E' accaduto a Scauri, nel comune di Minturno, dove è stato arrestato un 55enne originario di Napoli con numerosi precedenti penali.Il copione utilizzato era sempre lo stesso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
MACRON L'AMÉRICAIN, la France livrée aux Gafam
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