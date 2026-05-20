Un poliziotto libero dal servizio ha impedito un tentativo di furto in centro città. Riconoscendo le borse schermate, che vengono spesso usate per eludere i sistemi antitaccheggio, ha deciso di intervenire. Due uomini sono stati denunciati a seguito dell’accaduto. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha portato all’identificazione dei soggetti coinvolti. La polizia ha riferito di aver portato avanti tutte le procedure previste per i casi di tentato furto.

Lucca, 20 maggio 2026 – Ha riconosciuto le borse schermate che di solito si utilizzano per evitare i sistemi antitaccheggio e da lì è stato bravo a sventare il tentativo di furto. Il protagonista è un poliziotto che in quel momento di trovava libero dal servizio: grazie al suo fiuto sono stati denunciati due uomini, uno di 30 e uno di 19 anni, con l’accusa di tentato furto aggravato. E’ successo a Lucca, nella centralissima via Fillungo. Per i due è scattato il foglio di via, con divieto di ritorno per la durata di 4 anni. Il poliziotto della squadra volante della questura si trovava con la propria famiglia quando ha notato due uomini aggirarsi con atteggiamento sospetto, portando con sé un sacchetto termico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poliziotto libero dal servizio sventa un furto in centro. Lucca, denunciati due uomini

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