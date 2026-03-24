Carabiniere libero dal servizio sventa la rapina al supermercato il militare dell' Arma ferito durante la collutazione

Un maresciallo dei carabinieri, libero dal servizio, ha impedito una rapina in un supermercato di Miramare. Durante l’intervento, l’uomo ha fermato l’autore del colpo e lo ha arrestato, rimanendo leggermente ferito nel corso della colluttazione. L’intervento si è svolto senza ulteriori complicazioni e le forze dell’ordine stanno procedendo con le verifiche del caso.

Il sottufficiale è intervenuto quando ha notato il malvivente scappare inseguito dagli addetti alla vigilanza per poi riuscire a bloccarlo L'intervento di un maresciallo dei carabinieri, libero dal servizio, ha permesso di bloccare e arrestare l'autore di una rapina ai danni del supermercato Lidl di Miramare rimanendo però lievemente ferito nel corso di una colluttazione. Il sottufficiale dell'Arma, nella serata di lunedì, stava facendo la spesa all'interno del negozio quando ha notato l'addetto alla sicurezza che inseguiva un giovane di colore. Sospettando che fosse in corso un furto, il militare si è qualificato e ha inseguito il ladro che nella fuga si è disfatto dello zaino con la refurtiva. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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