Detenuto trovato morto in cella nel carcere di Spoleto
Un uomo di 45 anni, in attesa di giudizio, è stato trovato morto nella sua cella nel carcere di Spoleto. Finora, non sono stati segnalati segnali di disagio psichico o sociale da parte dell’uomo prima del decesso. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le cause della morte. La polizia carceraria ha avviato i controlli e le verifiche del caso.
Un detenuto è stato trovato morto nella sua cella nel carcere di Spoleto. L’uomo, un 45enne, era in attesa di giudizio e non aveva dato segnali di disagio psichico o sociale.“Questo ennesimo fatto doloroso segna ancora una volta la comunità carceraria umbra la quale da tempo invoca soluzioni ai.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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