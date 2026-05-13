Detenuto trovato morto in cella nel carcere di Spoleto

Un uomo di 45 anni, in attesa di giudizio, è stato trovato morto nella sua cella nel carcere di Spoleto. Finora, non sono stati segnalati segnali di disagio psichico o sociale da parte dell’uomo prima del decesso. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le cause della morte. La polizia carceraria ha avviato i controlli e le verifiche del caso.

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